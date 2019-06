Møtte ikke i retten

Den tidligere Molde-spilleren, som er tiltalt for voldtekt mot en kvinne, møtte ikke i retten i dag. Mannen ble frikjent for voldtekt i fjor høst, men måtte betale erstatning til kvinnen. I dag starter ankesaken mot ham. Ifølge Nettavisen er mannen etterlyst internasjonalt. Kvinnens bistandsadvokat reagerer kraftig på opplysningene om at den tidligere Molde-spilleren ikke vil møte i retten. Romsdals Budstikke skriver at dommerne har vedtatt at ankesaken utsettes, men at det uansett vil bli gjort bevisopptak i dag.