Motsegn mot gondolplanar

Fylkeskommunen har levert motsegn mot planane om gondol på Sulafjellet. I motsegna heiter det at Sulafjellet er eit markområde med høg naturverdi, der mykje av verdien ligg i fråver av tekniske inngrep og mulegheita for å finne fred og ro. Utgreiingane identifiserer heller ikkje kva følger planen får for regionalt verneverdig bygningsmiljø på Devoldfabrikken, heiter det i motsegna.

Fylkeskommunen er også uroleg for sjøaurebestanden i Molværselva og Vassetelva. Sjølv om desse elvane har lite fisk i dag, har dei potensial til å bli gode sjøaure-elvar dersom elvane blir tilbakeført til opprinneleg tilstand, ifølgje motsegna.

Fylkeskommunen kritiserer planen for å vere uoversiktleg og påpeikar at Sula kommune risikerer å få ein plan for fjellet og ein plan for sentrum som står i strid med kvarandre.

I motsegna minner fylkeskommunen om at dei har delegert forvaltarmyndigheit innan samferdel, kulturminnevern, vassressursforvalting og friluftsliv. Fylkeskommunen knyter motsegna si også til planen om berekraftfylket Møre og Romsdal.