Motorsyklist skal vere alvorleg skadd etter kollisjon

Det var klokka 12.19 laurdag at politiet og naudetatane fekk melding om ulykka ved Halåsbakken i Eide.

– Det er ei alvorleg ulykke, seier operasjonsleiar, Sindre Molnes, ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet veit ikkje nøyaktig kva som har skjedd, anna enn at det har vore ein kollisjon mellom ein bil og ein motorsykkel. Det var éin person i bilen og éin på motorsykkelen.

Motorsyklisten vart sendt til St. Olavs Hospital i Trondheim med ambulansehelikopter.

– Personen var vaken, men skal vere alvorleg skadd, seier Molnes.

Kriminalteknikarar frå politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på veg til staden for å gjere undersøkingar.

Vegbana på fylkesveg 64 mellom Svanvika og Sylte blir difor sperra i lengre tid. Det er omkøyring via fylkesveg 278 og fylkesveg 241.

Politiet ber no om at vitne tek kontakt med dei. Dei veit at ein bilist kom køyrande etter ulykka og stoppa for å sjekke at det gjekk bra. Bilen køyrde deretter frå staden.

– Vi trur den bilføraren kan ha sett noko, seier Molnes.