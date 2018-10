Motorsykkelulykke på Averøya

Politiet har oppretta sak etter at to gutar på 16 år var involverte i ei trafikkulykke med lett-MC klokka 07.00 laurdag. Ulykka skjedde på fylkesveg 247 på Avset i Averøy kommune. Gutane blei køyrde til legevakta for sjekk.