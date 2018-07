Motorsykkelulykke i Nesset

Politiet rykker ut til en motorsykkelulykke ved Tjelle i Nesset kommune. Det var to personer på motorsykkelen, men ambulansen på stedet opplyser at de to skal være uskadet, forteller politiet på Twitter. Ulykken skjedde på fylkesvei 62, det ene kjørefeltet skal være sperret av og det er manuell dirigering av trafikken.