Motorsykkel stakk frå staden

Ein lett motorsykkel stakk frå ei politipatrulje i Ørsta då dei ville stoppe den for kontroll. Patruljen hadde observert at motorsykkelen stegla og køyrde på bakhjulet. Hendinga skjedde ved Ørsta vidaregåande skule i 14-tida. Føraren melde seg litt seinare for politiet og innrømma køyringa. Politiet har oppretta straffesak.