Motorsykkel av vegen

Rundt midnatt køyrde ein motorsykkel med to personar av vegen på Runde i Herøy. Ifølgje politiet skjedde uhellet i låg fart og hendinga står fram som lite dramatisk. Ein av dei to klaga over smerte i ein fot og begge blei sjekka av helsevesenet. Hendinga får ikkje noko vidare etterspel frå politiet si side.