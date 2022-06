Motorhavari i tunnel

Trafikken stoppa opp ved Eiksundtunnelen i morgontimane. Årsaka er at ein bil inne i tunnelen hadde fått motorhavari. Bilen kom seg etterkvart inn på ei nødlomme, slik at trafikken kunne gå som normalt igjen. Bilbergar er på veg for å hente bilen.