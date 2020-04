Møtes digitalt for første gang

Mandag skal fylkestinget i Møre og Romsdal for første gang i historien møtes digitalt. Det skjer fordi smitteverntiltakene gjør det umulig å samle de 47 fylkespolitikerne på vanlig måte. Fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) tror ikke dette vil by på problemer. Spenningsmomentet er om voteringene vil skape praktiske utfordringer, og det er viktig at politikerne husker å skru av mikrofonen når de ikke har ordet, sier Torve.