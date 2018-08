Turistar frå heile verda har for lengst oppdaga den formidable utsikta frå terrassen til restauranten Fjellstua i Ålesund. Utkikkspunktet ligg på pynten av byfjellet Aksla, og har siste åra bokstavleg tala fløymt over av turistar.

Turistane blir køyrt opp med bussar og småtog til utkikspunktet Fjellstua i Ålesund. I tillegg kjem store hordar opp trappene frå byen for eigen maskin. Då kan det bli trangt på toppen. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Det lokale firmaet Brødrene Jangaard AS, som eig terrassen med den eksepsjonelle utsikta, seier på heimesida si mellom anna at dei vil innføre betaling slik at både toalettforholda, kafeen og terrassen turistane brukar kan bli betre.

For dette vil dei ha ein hundrelapp frå kvar av turistane. Ifølgje Sunnmørsposten (betalingsmur) som omtalte saka først, blir det innført betaling frå mai til september neste år.

418 trappetrinn går langs fjellsida frå utkikkspunktet Fjellstua til byparken i Ålesund. Trappa er ein turistmagnet i seg sjølv.

Forskrekka ordførar tenkte seg om

Ålesundsordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) blir først stum når NRK ringer for ein kommentar, og lurer på om dette er ein aprilspøk. Ho viser til at alle ålesundarar har eigedomskjensle overfor Fjellstua med den vakre utsikta.

– Fjellstua er eit nasjonalt ikon. Å ta betaling for å nyte utsikta skurrar i utgangspunktet for meg. Men når eg har tenkt meg om, viser jo saka problematikken rundt den stadig aukande cruisetrafikken til Ålesund, seier ho.

Ordførar Eva Vinje Aurdal i Ålesund meiner det er på tide at overturisme kjem på det politiske kartet også i Ålesund, og forstår at Fjellstua- eigaren vil innføre betaling. Foto: Remi Sagen / NRK

Ordføraren seier ho forstår det store presset eigaren av utkikkspunktet opplever, og er glad for at betalinga for å nytte utkikkspunktet, skal nyttast til å oppgradering og ombygging av Fjellstua.

Tidlegare i sommar klaga turistane på at det var for mange av dei i Ålesund.

– Diskusjonen om eit tak for kor mange turistar ein kan ta imot, har alt fleire andre kystbyar teke. Det er på tide at også vi i Ålesund tek ein politisk debatt om kor mange vi kan ta imot, og kva vi vil vise fram, slår ho fast.

Årskort for dei som bur i byen

For lokalbefolkninga vil Brødrene Jangaard innføre eit årskort eller vennekort for besøk til Fjellstua. Kva det vil koste, er enno usikkert, men pengane skal gå til velforeininga Aksla vel som gjer ein stor dugnadsinnsats for å rydde turstiar, setje ut benkar og lage gapahukar i det store kommunale friluftsområdet på byfjellet.

– Ikkje uvanleg å ta betalt

Den store turistveksten til attraktive reisemål i Noreg, uroar norsk reiseliv, med styring av turiststraumen som ei av dei største utfordringane.

Tom Anker Skrede er reiselivssjef i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre. Foto: DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE

Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre synest det er kjempefint at Fjellstua og området rundt kan bli rusta opp og utvikla.

– Fjellstua, Aksla og utsikta her er eit viktig ikon i norsk reiseliv som vi må ta vare på, seier Skrede, og det kostar pengar å bevare og vidareutvikle. Det er ikkje uvanleg å ta betalt for å sjå ulike turistattraksjonar, verken i Noreg, Europa eller verda elles.

Reiselivssjefen har ikkje nokon tankar om kor mykje eit besøk på Fjellstua bør koste, men reknar med at dette er noko eigarane har tenkt igjennom.

12 000 turistar om bord i fire turistskip kom til Ålesund på ein enkeltdag i juli. Då blei det trangt. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

