Møter olje- og energiministeren

Vilkårene for konsesjonen til oppdemming av Aursjømagasinet i fjellet mellom Eikesdal og Lesja på 1950-tallet skal revideres og kan bli sluttført i høst. Utbygginga skaffet kraft til Hydros anlegg i Sunndal. En delegasjon fra Eikesdal og Eresfjord, Molde kommune og fylkeskommunen skal møte olje- og energiminister Tina Bru (H) i dag. Kravet er at det blir innført minstevassføring i Auravassdraget slik at laksen kan vende tilbake til både Aura og Eira.