Møter OL-finalister

Når Karsten Warholm (25) løper 400 meter flatt i DL-stevnet i Lausanne torsdag, skal han opp mot OL-finalistene Isaak Makwala og Liemarvin Bonevacia. Makwala fra Botswana løp inn til 7.-plass med 44,94, et godt stykke bak hans sterke personlige rekord 43,72. Hans årsbeste er på 44,47. 44,48 er både årsbeste og personlig rekord for nederlenderen Liemarvin Bonevacia. Han ble nummer åtte i OL-finalen 5. august. Warholms personlige rekord 44,87 ble satt i Florø for fire år siden. Trener Leif Olav Alnes har garantert at den persen blir slettet i Lausanne.