Møter næringslivet i Sykkylven

Stortingsrepresentant Steinar Reiten frå KrF reiser i morgon til Sykkylven der han skal møte representantar frå næringslivet i kommunen. – Som representant i næringskomiteen er det viktig for meg å få oppdatert informasjon om kva som er situasjonen for ulike deler av næringslivet i fylket vårt fem månader etter at korona-pandemien nådde Noreg, seier Reiten.