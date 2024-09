Møter i fritidsklær

Åtte belgiske soldater har tirsdag møtt opp i Møre og Romsdal tingrett. Alle åtte er kledd i fritidsklær, skjorter og bukser.

I to rekker sitter de med hver sin forsvarer. De neste to ukene skal de forklare for retten hva de gjorde en februarnatt tidligere i år.

Tre tolker skal tolke på fransk underveis i rettsaken.