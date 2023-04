Møte om vindkraft

Selskapet Green Nordic AS har invitert grunneigarar i fleire område i Vanylven til eit informasjonsmøte i dag. Dette fordi dei har planar om eit vindkraftprosjekt som kan råke deira eigedomar.

Lena Landsverk Sande, ordførar i Vanylven, seier at kommunen ikkje er involvert i møtet. Torsdag arrangerer kommunen ein energidag. Der skal dei få meir informasjon om prosjektet.

– Eg har ikkje lyst til å ta stilling til noko. Eg har lyst at alle politikarane våre skal få den same informasjonen. Og så har vi invitert til eit møte der både politikarar og dei som har interesse for dette også kan møte. Og då får alle eit godt kunnskapsgrunnlag i botn. Med det har eg meir grunnlag for å ta ei avgjerd, seier ho.

Landsverk Sande seier vidare at kommunen har eit nei-vedtak til vindkraft og at det må vere opp til kommunestyret å vurdere ei eventuell endring. Ho opplyser også at kommunen så langt ikkje har fått ein søknad om bygging av eit vindkraftanlegg i Vanylven.