Møte om skipstunnelen

Representantar frå Arbeidarpartiet har møtt fiskeriminister Bjørnar Skjæran for å fortelle kor viktig Stad skipstunnel er for kysten. På grunn av kraftig prisauke sette regjeringa skipstunnelen på vent i samband med revidert nasjonalbudsjett i mai , og varsla ny gjennomgang av prosjektet. – Mange er urolege for at tunnelen skal bli utsett på ubestemt tid, og difor var dette møtet viktig, seier ordførarkandidat i Stad, Judith Kvåle.