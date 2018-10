Møte om Raumabanen

I dag skal Rauma kommune og politimeisteren møtast for å drøfte om det er mogleg å la godstog passere på Raumabanen, sjølv om det er raudt farenivå ved fjellet Mannen. Ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, seier at dette er eit forsøk på å gjere det lettare for næringslivet å planlegge slik at ein kan behalde godstrafikken på Raumabanen. – Før hadde vi ei ordning der dei som køyrde toga kontakta geologane i NVE og baneleiar på Hamar, og då kunne godstoget gå, seier Hustad.