Møte om nytt fellessjukehus

I dag møter leiinga i Sjukehusbygg 19 entreprenørar som har meldt interesse for å bygge fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Leiar for prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan, seier dei vil lyse ut ein ny konkurranse så snart grunnlaget er på plass, truleg i månadsskiftet mars-april. Den førre konkurransen blei stoppa, fordi tilboda låg 1,1 milliardar kroner over ramma.