Møte om Nordøyvegen

No i kveld er det informasjonsmøte om Nordøyvegen. Anbodsrunden viser at prosjektet som skal knyte øyane i Sandøy og Haram til fastlandet kan få ein kostnadssprekk på rundt ein milliard kroner. Fleire meiner no at prosjektet bør skrinleggjast. Kommunen arrangerer difor eit møte for å informere om saka og prosessen vidare.