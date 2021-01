Møte om koronatestane ved verfta

Omlag 25 gjestearbeidarar har testa positivt ved ankomst hos Vard i Vestnes, og dette blir tema i kriseleiinga måndag, ifølgje Rbnett (bak betalingsmur). Ordførar Geir Inge Lien seier til avisa at dei lurer på korleis dette kan skje, når alle har negative testresultat frå heimlandet. Ifølgje Vestnesavisa(bak betalingsmur) er det døgnkontinuerleg vakthald ved brakkeriggane for å unngå at nokon går ut.