Møte om ferjeprisar

Arbeidarpartiet har invitert Frp, Senterpartiet og SV til eit møte for å få til ei semje om ferjeprisane. Fleire parti har kome med ulike forslag, og opposisjonen meiner dermed det er fleirtal for å få redusert prisane. Målet er å kome fram til eit felles forslag til Stortinget i morgon skal votere over nye krisepakkar for norsk økonomi.