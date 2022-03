Møte om cupkamp

Aalesund fotballklubb skal no i møte med Noregs Fotballforbund og Norsk toppfotball om cupkampen på søndag. AaFK meiner at dei ikkje kan stille lag i kampen mot Bodø/Glimt på grunn av koronasjukdom og skader. Kampen blei flytta ei veke fram for at Glimt skulle sleppe å spele tre kampar på ei veke. AaFK meiner fotballforbundet må kome med ei løysing.