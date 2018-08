Møte med samferdselsminister

Fylkespolitikarane vil ta saka om finansiering av Nordøyvegen opp med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fylkesordførar Jon Aasen seier dei har bede om eit møte med statsråden for å høyre om han kan tilrå at bompengeordninga på det planlagde fastlandssambandet for Nordøyane, kan utvidast til 40 år. Det hastar å få dette avklart fordi fylkestinget i oktober skal ta endeleg stilling til bygging av sambandet til rundt fire milliardar kroner.