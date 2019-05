Møtast til cupkamp

Kristiansund ligg svært godt an i serien så langt, med 14 poeng på dei seks siste kampane. Men KBK-trener Christian Michelsen (bilde) trur det er i cupen laget hans eventuelt kan vinne eit trofé. I kveld møter dei andredivisjonslaget Brattvåg til cupkamp. – For mange lag er det i cupen ein kan ha størst sjanse til å vinne. Men vi veit at vi møter ein tøff motstandar i dag, seier Michelsen. Brattvåg har sendt fleire store favorittar ut av fotballcupen dei siste åra, i fjor var det Molde. Klubbens trenar, René Skovdahl, meiner at gamle bragder spelar mindre rolle når laget i kveld får moglegheit til å sende Kristiansund ut av cupen. – Og akkurat det kan skje, meiner dansken.