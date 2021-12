Motaksjon i Haram

I gamle Haram er det sett i gang ein motaksjon med folk som ønskjer at Haram skal bli verande i Ålesund. Haram blei tvangssamanslått med Ålesund i 2017, og den økonomiske situasjonen i Ålesund har ført til stor misnøye. Kommunestyret har vedtatt at det skal vere folkerøysting i gamle Haram og opinionsundersøking for heile Ålesund. Adrian Holmeset, som leiar motaksjonen, trur ei lausriving av Haram blir svært krevande, og at det er mange fordelar ved å vere ein del av ein stor regionkommune.