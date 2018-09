MOT-pris til Ulstein

Ulstein ungdomsskole fikk under årets «MOT Ildsjelsamling» prisen for beste MOT-partner ungdomsskole. Juryen mener skolen er dyktige til å involvere ungdommene, og at de har jobbet godt og systematisk gjennom mange år. Totalt er det 231 ungdomsskoler som har et samarbeid med organisasjonen.