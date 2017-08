Mot Hoseth-comeback

Hoseth har den siste tiden trent med Kristiansund, og det var ventet at klubben ville ta en beslutning angående Hoseth i slutten av uken.

Sportslig leder i KBK, Kenneth A. Leren, bekrefter at samtaler er i gang. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Hoseth mente selv at han ikke trodde han kom til å få et tilbud, men der kan det se ut til at 36-åringen har tatt feil.

– Vi er i samtaler om kontrakt, opplyser sportslig leder i Kristiansund Kenneth A. Leren.

Midtbanespilleren som har spilt i norsk toppserie for Molde, Vålerenga, Stabæk og Aalesund terminerte tidligere i sommer kontrakten med Notodden i 2. divisjon for å flytte hjem igjen til Møre og Romsdal.