Mot avklaring for Kleven

Etter det NRK kjenner til nærmar det seg no ei avklaring på dei økonomiske vanskane ved Kleven verft i Ulstein. Dei tilsette er kalla inn til allmøte i morgon. Der skal dei tilsette få ei orientering om detaljane i arbeidet som går føre seg no. Bedriftsleiinga har tidlegare stadfesta at Kleven står framfor store økonomiske utfordringar når det siste hurtigruteskipet blir overlevert like etter nyttår.