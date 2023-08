Moskus blei avliva

Moskusen som blei observert i Sunndal i går måtte bøte med livet. Det skriv avisa Driva. Den blei skoten fordi den hadde kome for nær område der det bur folk på Jenstad.

Ifølge avisa var SNO på tur ut for å felle moskusen allereie fredag morgon då dei fekk melding om at den var sett ved Brustølen. Seinare blei den sett ved Jenstad, der den stakk av då ein bil kom opp bak den. Dei hadde så håpa at han ville halde seg unna folk, men slik gjekk det ikkje, og SNO meinte at dei difor måtte avlive moskusen.