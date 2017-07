Mos på vei bort fra AaFK

Aalesunds toppscorer Mustafa Abdellauoe kommer ikke til å skrive ny kontrakt med klubben, skriver smp.no. Spissen har fått to tilbud om ny kontrakt med klubben, men det skal ikke ha vært reelle forhandlinger. Agent Stig Lillejord sier til avisen at Mos trolig spiller for klubben ut sesongen, i tråd med kontrakten.