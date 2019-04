Mortensson til Moldejazz

Marja Mortensson fikk lørdag 30. mars Spellemannprisen for sitt andre album «Mojhtestasse – Cultural Heirlooms». Den sørsamiske artisten er også klar for den tradisjonelle morgengry-konserten i Reknesparken under Moldejazz fredag 19. juli. Det opplyser Moldejazz i en pressemelding.