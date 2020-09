Mørke skyer for fylkeskommunen

Fylkeskommunen kan komme til å gå på en skikkelig koronasmell. Fjorårets overskudd på 300 millioner, kan i år bli et underskudd på 130 millioner kroner. Det viser den siste prognosen som fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttevik skal legge frem for Fylkesutvalget i neste uke, skriver Sunnmørsposten. Guttelvik understreker at det fortsatt er mye som kan endre seg.