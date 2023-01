Mork får politisk støtte

Fylkesutvalet støttar opp om vidare drift ved Mork Rehabiliteringssenter. Dei vedtok måndag ettermiddag ein felles uttale til styret i Helse Møre og Romsdal der dei uttrykker uro både for det generelle helsetilbodet i fylket, og spesielt for det framtidige rehabiliteringstilbodet. Politikarane meiner rehabiliteringstilboda på Aure, ved Ålesund sjukehus og Mork i Volda er viktige og avgjerande for samfunnsøkonomien og livskvaliteten til den einskilde.