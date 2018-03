Mørenot i Haram solgt



Et investeringsfond i Oslo, FSN Capital, har kjøpt Mørenot-konsernet i Haram. Styreleder Sveinung Flem sier målet er at konsernet skal bli en internasjonal storaktør innen utstyr til fiskeri, oppdrett og seismikk. Det var over 30 interessenter til å kjøpe aksjene i selskapet.