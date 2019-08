Mørenot fortsetter veksten

Mørenot fortsetter å vokse innen havbruk og fiskeri. Ifølge iLaks har selskapet nå kjøpt opp det danske firmaet Hvalpsund Net, som også leverer utstyr og tjenester til havbruk og fiskeri. Konsernsjef i Mørenot, Arne Birkeland, sier til nettsida at dette er gjort for at de sammen skal bli mer konkurransedyktige globalt. Investeringsfondet FSN Capital kjøpte seg i fjor inn i Mørenot. Siden er det gjort en rekke investeringer for å videreutvikle selskapet.