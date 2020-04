Møreforsking vil ha fleire svar

Møreforsking Molde skal undersøke konsekvensane av koronaepidemien for eksportretta næringsliv i Møre og Romsdal. Undersøkinga gir grunnlag for kva tiltak som bør setjast inn på kort og lang sikt. Fristen for å svare var eigentleg i dag, men Eivind Tveter (bildet) i Møreforsking seier dei vil ha fleire svar og har utvida fristen til måndag føremiddag. I følgje Tveter vert undersøkinga gjort i rekordtempo og resultata frå undersøkinga skal leverast neste onsdag.

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som er oppdragsgjevar.