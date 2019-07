Møreaksen kan bli billegare

Dersom ein kortar inn tunnelen under Romsdalsfjorden med ein kilometer, kan prisen bli redusert med 300 millionar kroner, skriv nettstaden veier24.no. Vegvesen har jobba for å kutte kostnadene og har gjort undersøkingar for å sjå om det er mogleg å korte inn tunnelen. No har vegvesenet lyst ut seismikkoppdrag for å få undersøkt endå grundigare.