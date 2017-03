Møre og Romsdal: Færre lærere søker videreutdanning

Den 1. mars gikk fristen ut for lærerne til å søke videreutdanning. De foreløpige tallene for søkere bekymrer utdanningsdirektør hos fylkesmannen, Alv Walgermo.

– I fjor var det rundt 500 som søkte, og halvparten av søknadene ble avslått av skoleeier. I år har vi rundt 200 søkere, sier Walgermo.

I dag viser tallene hos utdanningsdirektøren at det er rundt 250 lærere som ikke oppfyller dagens kompetansekrav.

– Skoleeiere bør i hvert fall godkjenne søkerne om en skal henge med, for i løpet av 8 år må alle lærere ha den formelle utdanningen, sier Walgermo.

Nye kompetansekrav kan øke forskjellene

I 2025 blir det nye kompetansekrav for lærere. Kravene innebærer at de som underviser i matte, engelsk og norsk i grunnskolen, skal ha fordypning i disse fagene. Det vil si minst 30 studiepoeng.

Nye tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at 30.000 lærere har ikke utdannelse i egne fag. Nær halvparten av engelsklærerne i grunnskolen fyller ikke kompetansekravene i fagene de underviser i.

Alv Walgermo, utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Møre og Romsdal. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Walgermo ser faren ved at læreryrket kan gå mot en verre situasjon, om søkertallene til videreutdanning fortsetter å minke.

– Ut fra de kravene kan det bli 1500 lærere i Møre og Romsdal som vil mangle den formelle kompetansen.

– Her må man stå på og bevilge midler, slik at de får den utdanningen det virkelig er behov for, sier utdanningsdirektøren.

Et generasjonsskifte i læreryrket

I tillegg til høye tall i ukvalifiserte lærere, er det nå mange erfarne som skal forsvinne fra skolene. Et generasjonsskifte er på gang.

– Det er store lærerkull som går ut som pensjonister nå, og det er en kjempe utfordring. Det viser seg at der lærere tar utdanningen sin, der blir de. På Høgskulen i Volda er det gode søkertall på linjer for 5.–10. alderstrinn, men det er dårligere på 1.-7., forteller Walgermo.

Kommunenes kamp om å få sikret seg de kvalifiserte lærerne er voksende.

– Det er nok på enkelte steder problem med å få kvalifiserte lærere, men det er klart en god del lærere ønsker å jobbe på skoler med større fagmiljø.

– Kommunene trenger rett og slett et spark bak for å få flere lærere ut i videreutdanning?

– Det er helt riktig, sier Walgermo.