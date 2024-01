Møre og Romsdal politidistrikt tek i bruk ny løysing

I juni tok Møre og Romsdal politidistrikt i bruk politiloggen på politiet.no. Det er ei løysing som formidlar korte meldingar frå operasjonssentralen til alle på politiet.no. No tek også politidistriktet i bruk ein ny del to av løysinga, der operasjonssentralen kan formidle tilleggsinformasjon til media i dei hendingane som krev det.

Møre og Romsdal er eit av dei første politidistrikta som tek den nye, heilskaplege løysinga i bruk. Målet er å ha tatt den i bruk i løpet av januar.

– Politiet ønskjer å gå bort frå X (tidlegare Twitter) som primærkilde for publisering av operativ informasjon til innbyggarane. I framtida skal politiet publisere informasjon frå operasjonssentralane i eigne kanalar. No finn du den same informasjonen frå oss på politiet.no som du finn på X. I løpet av 2024 ønskjer vi å trekke oss heilt ut av X, men det skjer først når alle politidistrikta har teke i bruk løysinga, seier Erik Steen Mikalsen, som er leiar for operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt, i ei pressemelding.