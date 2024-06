Møre og Romsdal overrepresentert

Flere av de mindreårige som Politiets sikkerhetstjeneste har vært i kontakt med i aksjonen mot høyreekstremisme er fra Møre og Romsdal. Det sier leder i PST i Møre og Romsdal, Steinar Strand.

I aksjonen var PST i kontakt med mellom 15 og 20 mindreårige og deres familier. – Møre og Romsdal kan se ut til å være overrepresentert, sier Strand.

Strand sier til NRK at politiet er uroa over utviklinga.

– Vi er bekymret over både mengden på tilfeller og at alderen går ned. Vi er bekymret for utenforskap og for hvordan disse barna blir tatt vare på. Nå orienterer vi om dette, fordi vi mener det er viktig å bevisstgjøre både barn, foreldre og samfunnet for øvrig om hvilke konsekvenser dette kan få, sier Strand.

Strand mener at også andre samfunnsaktører må inn for å forebygge høyreekstrem aktivitet. Han sier at det kan se ut som om aktivitetene først starter på åpne, vanlige sosiale plattformer og at de så flytter inn på mer eller mindre krypterte kanaler som er mindre kjent blant folk flest.