TRENER: Jarl Torske har hatt en rekke stillinger i Norges Fotballforbund, og har jobbet mye med damefotball. Han kjenner godt til fylkets representanter i EM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Når fotball-EM sprakes i gang i Nederland 16. juli, er det med hele fem damer fra Møre og Romsdal i den norske troppen.

Trioen Ada Stolsmo Hegerberg, Andrine Stolsmo Hegerberg og Hege Reiten er alle fra Sunndal, Cecilie Fiskerstrand er fra Langevåg, mens Kristine Leine er fra Skodje. Sammen utgjør de nesten en halv startellever i et europamesterskap.

Jarl Torske er selv fra Sunndal, og få kjenner norsk kvinnefotball bedre. I nesten 14 år har han hatt roller i aldersbestemt kvinnefotball, og Torske er svært imponert over Møre og Romsdals representasjon i EM. Mangelen på gode kvinnelag i fylket, gjør prestasjonen enda sterkere, mener han.

– Det er veldig sterkt, spesielt siden det ikke er noen topplag på kvinnesiden i fylket. Jeg har sagt i alle år at hvis du er jente, så kan du bli god uansett hvor du kommer fra. Bare man vil det sterkt nok og har et visst talent. Guro, Cecilie, Ada og Andrine er alle eksponenter for det, forteller Torske.

Breddeklubbene viktig

Torske mener årsaken til mangelen på kvinnelige toppfotballag er sammensatt, men forklarer det blant annet med at mange flytter bort for å studere i 18-årsalderen. Derfor sliter man med å holde oppe gjennomsnittsalderen i damelagene.

Han er likevel klar på at det finnes gode fotballmiljø i fylket.

– Helt klart. De jentene vi snakker om nå har vokst opp i breddeklubber, og det viser hvor viktig de er for å fremskaffe toppspillere, sier Torske.

– Enorm egeninnsats

LANDSLAG: Jarl Torske, her som trener for J-19-landslandslaget i 2014. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Han har hatt Hegerberg-søstrene, Fiskerstrand og Reiten på aldersbestemte landslag, og sammen tok de blant annet EM-sølv i 2011 for J-19.

Ifølge 68-åringen er det ikke tilfeldig at de alle nå befinner seg på høyeste nivå.

– Det ligger godt til rette for å kunne trene mye i Sunndalen, men det er først og fremst en enorm egeninnsats som ligger bak. De har søkt større sportslige utfordringer på fornuftige tidspunkt, og det har gjort at alle fem nå er landslagsspillere, mener han.

– Ekstreme ferdigheter

Hege Reiten er et ubeskrevet blad for mange, men Torske er full av lovord om sambygdningen.

– Det er knapt nok en spiller i Norge som har en slik venstrefot, også er hun en klok spiller med et godt blikk. Hun har ekstreme ferdigheter.

Torske tror Norge kan komme langt i EM om alt klaffer.

– Kommer de videre fra gruppespillet, kan de komme langt. Vi er også avhengig av at Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg finner tonen.