Møre og Romsdal i landstoppen

Monika Molvær (H) og Per Ivar Lied (Sp) mener langsiktig arbeid har ført til at mange elever gjennomfører videregående opplæring i Møre og Romsdal. Aldri før har så mange ungdommer gjennomført videregående opplæring i Møre og Romsdal som er på landstoppen blant fylkene. Det viser Kvalitetsmeldinga som ble behandlet i fylkestinget i går. Lied som er leder i fylkesutdanningsutvalget, mener den desentraliserte skolestrukturen har bidratt til de gode resultatene mens Molvær peker på fritt skolevalg. Både Molvær og Lied roser lærere og elever for hvordan de kom seg gjennom koronakrisa i vår. Begge mener det må gjøres en jobb i forhold til yrkesfag.