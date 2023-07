Møre og Romsdal får best betalt for tømmer

Både i 2021 og 2022 blei det hogd rekordstore mengder tømmer i Noreg. Det skriv Landbruksdirektoratet i ein pressemidling.

Gjennom første halvdel av 2023 blei det hogd 5,9 millionar kubikkmeter tømmer i Noreg.

Så langt i år har det blitt hogget 73 prosent gran og 24 prosent furu målt i volum. Skogeigarane i Innlandet sto for hele 40 prosent av hogstvolumet i første halvår, men det var skogeigarane i Møre og Romsdal som fekk best betalt for tømmeret sitt i denne perioden.