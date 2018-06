Møre og Romsdal er matjordversting

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Møre og Romsdal topper verstinglista over omdisponering av dyrka matjord. Fylket omdisponerte hele 734 dekar dyrka mark til formål som vei og bolig i 2017. På nasjonalt nivå ble det totalt omdisponert 4025 dekar dyrka mark til andre formål enn landbruk i fjor. Det melder Møre og Romsdal bondelag i en pressemelding. – Dette er pinlig. I Møre og Romsdal har fylkestinget vedtatt mål om maks omregulering av 200 dekar matjord per år. Kun 3 prosent av Norges fastland er matjord. Raserer vi den raserer vi ned livsgrunnlaget vårt bokstavelig talt, sier Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag.