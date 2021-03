Riksadvokaten har bedt politiet i Møre og Romsdal ta opp igjen saka, etter at ei mor, ein far og ein bestefar er tiltalt for grove seksuelle overgrep mot dei tre små barna sine.

Det yngste barnet skal ikkje ha vore meir enn eitt år gamalt. I tiltalen er det skildra korleis alle tre i fellesskap utsette det vesle barnet for alvorlege overgrep.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim omtalar saka som uvanleg. Foto: Remi Sagen / NRK

Familien budde i ei lita bygd i Møre og Romsdal og heile syskenflokken på tre skal ha fått gjennomgå.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim seier dette om deira syn på saka:

– Det er ei alvorleg sak, når det skjer i ein syskenflokk på tre, og begge foreldra og bestefaren også forgrip seg, seier ho.

Ho omtalar saka som uvanleg, og seier strafferamma er 21 års fengsel.

Gamal sak

Politiet starta etterforsking av saka i 2013, men la den vekk i 2014. Statsadvokaten seier det har kome fram nye bevis i saka i seinare tid, men vil ikkje utdjupe kva det inneber.

I tiltalen kjem det fram at det i ettertid er funne overgrepsmateriale hos ein av dei tiltalte.

Ifølgje tiltalen skal dei tre også ha slått, sparka og utført anna vald mot dei to eldste borna sine, i lag og kvar for seg, og medan syskena måtte sjå på.

Avviser straffskuld

Roy Peder Kulblik er forsvarar for bestefaren i 60-åra som er tiltalt. Kulblik seier han avviser noko form for straffskuld.

Roy Peder Kulblik er forsvarar for den overgrepstiltalte bestefaren. Han seier mannen i 60-åra avviser straffskuld. Foto: Silje Bjerknes / NRK

Borna har flytta frå Møre og Romsdal og bur no i fosterheim.

Saka skal opp for tingretten i september.

NRK har så langt ikkje fått kommentarar frå dei andre forsvararane eller bistandsadvokatane.