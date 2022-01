Mor og dotter dømt etter hacking mot selskap

Ei kvinne i 40-åra frå Sunnmøre er dømd til fengsel i fem månader for grovt heleri av over 600.000 kroner, skriv Sunnmørsposten. Mora i 60-åra er dømd for medverknad. Retten har lagt vekt på at hacking og slike bedrageri er eit stort samfunnsproblem.