Mor og barn til sjukehus for sjekk

Ei mor og et barn er sendt til sjukehus for sjekk etter trafikkulykka på Malmefjordvegen i Hustadvika. Totalt var fire personer involvert i ulykka. De to andre blir sendt til legevakt. Politiet opplyser at de har beslaglagt førerkort og at de oppretter sak på ulykka.