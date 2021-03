Det var den ni år gamle veslebroren som slo alarm då mora trua med å drepe storesystera med kniv i fjor sommar. Då hadde den alvorlege mishandlinga av dei tre syskena gått føre seg i årevis.

Mora i 50-åra er no dømt for å ha mishandla dei grovt i årevis, trua med å drepe dei og sende dei ut av landet.

– Borna trudde dette var normalen, dei har ikkje forstått kor gale det har vore. Etter kvart når dei begynte å forstå, visste dei ikkje kvar dei kunne få hjelp, seier bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland.

Ein ny rapport viser at omfanget av æresvald har auka under pandemien.

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland seier borna er fornøgde med å bli trudd, m ein at konsekvensane dette får for mora, er vanskeleg og belastande for dei. Foto: Synnøve Hole / NRK

Forsøkte å drukne dottera

Kvinna nekta for det aller meste, men dei tre borna har forklart seg i detalj om det som skjedde i barndomsheimen i Møre og Romsdal etter at dei kom til Noreg.

Og i retten blei dei trudd.

Rett etter at dei blei henta ut av huset der dei budde, forklarte ei av jentene korleis mora låste baderomsdøra, tappa vatn i badekaret, heldt over munnen og nasen til jenta, og senka henne under vatnet.

Jenta trudde ho skulle døy, men klarte å redde seg unna ved å bite mora hardt i handa.

Prega av kulturen i heimlandet

Dei tre borna forklarte i retten av mora var sterkt prega av synet på barneoppseding i heimlandet, og ikkje brydde seg om at det var ulovleg å slå borna sine.

Ho skal også ha vore svært oppteken av familien sitt gode namn og rykte, og straffa borna sine hardt dersom dei ikkje gjorde eller sa som mora ville.

Ei av jentene forklarte også at mora trua med at barnevernet kunne komme og ta henne, og sette sprøytemiddel i handa hennar slik at ho gløymde foreldra.

I dommen frå Romsdal tingrett kjem det fram at guten forklarte til politiet at han hadde venta i ni år på å ikkje bli slått meir og at det var fantastisk å få snakke med politiet.

– Både av almennpreventive omsyn, og ikkje minst av omsyn til dei fornærma, er saka viktig, seier aktor Knut Meek Corneliussen.

Aktor, Knut Meek Corneliussen, ba om tre års fengsel for kvinna, eit halvt år meir enn det retten konkluderte med. Foto: Roar Strøm / NRK

På hemmeleg adresse

Dei tre borna blei henta ut frå barndomsheimen den same dagen som dei ringde politiet, og har etter det levd på hemmeleg adresse. Politiet vurderer risikoen for æresvald for høg, og retten trudde ikkje på kvinna, då ho forklarte at ho har tilpassa seg det norske samfunnet.

I staden omtalar retten valden som eit mønster som førte til at borna måtte leve i eit regime prega av kontinuerleg utryggleik og frykt for vald og nye krenkingar og skremmande åtferd.

Kvinna har mist omsorga for borna, og er no dømd til fengsel i 2,5 fengsel. Ho har også fått kontaktforbod med borna sine i fem år framover og må betale dei erstatning på over 300 000 kroner.

Påtalemakta har ikkje teke stilling til anke. Kvinna sin advokat seier mora ikkje ønskjer å kommentere saka.