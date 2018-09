Moped nedlest med fiskeutstyr

Politiet opprettar sak mot føraren av ein moped som i ettermiddag køyrde vinglete på Rensvik i Kristiansund. Det viste seg at føraren, ein mann i midten av 30-åra, ikkje hadde gyldig førarkort. Mopeden var nedlest med ulikt utstyr for fritidsfiske, og politiet meiner det kan ha gjort at mannen køyrde så vinglete.