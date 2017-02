Monsen mener at Norge aldri har hatt et bedre lag

Monsen er trener for Norges herresprintere for annen gang i VM-sammenheng, og før det var han trener for Sveriges raskeste menn med langrennsski på beina.

Denne gangen sender han ut regjerende verdensmester Petter Northug, samt kvartetten Sindre Bjørnestad Skar, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh og Emil Iversen.

Sterk gjeng

Emil Iversen skal prøve å fplge opp seieren i prøve-VM sist sesong. Foto: Ulf Palm/TT / NTB scanpix

Iversen vant prøve-VM i Lahti sist sesong. Klæbo vant det siste rennet i Otepää, Skar var på pallen i alle de utpekte rennene til VM, og Krogh er en rask ringrev som ble nummer bak Iversen i prøve-VM for snart ett år siden.

Alle vet hva Petter Northug er i stand til, ikke minst om han er i form.

– Det er nok kanskje det jevneste laget på høyeste nivå som Norge noen gang har hatt på startstrek i et mesterskap. Vi har et lag der alle kan være med helt inn, og vi må si sånn spontant at dette er det jevneste laget med høyest nivå sett under ett helt fra sprinten kom på VM-programmet i 2001.

Vinnerkandidater

Flere enn Arild Monsen er spent på hvilken form Petter Northug er i. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Og kanskje med det høyeste antall vinnerkandidater også?

– Ja, absolutt. Alle de vi stiller med unntatt Petter (Northug) har vært finaler i verdenscupen i år, og vi snakker i aller høyeste grad om ferskvare.

– Løperne kjenner denne løypa inn og ut. Hva blir viktig i morgen?

– Det blir viktig at du går runden din, og så må du være én, to eller tre inn på oppløpet. Det kommer til å gå så fort, såframt de ikke kommer snø og forholdene endrer seg drastisk, og da vil de bi minimert.

Du har ikke mange meter å ta igjen andre løpere på, så den plasseringen mot slutten ned mot stadion er viktig. Da må du være der framme. Er du plassert som nummer fem-seks der, så er det sjanseløst.

Blant de sterkeste utenlandske utfordrerne finner vi menn som Sergej Ustjugov og Federico Pellegrino.